The Outlaws
Folge 2: Episode 2
58 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16
Die Gruppe der verurteilten Kleinkriminellen wächst durch die gemeinsame Arbeit langsam zusammen. Während Frank eine Abmachung mit Gabriella trifft, um sich bei seiner Familie beliebter zu machen, hat die Internet-Berühmtheit allerdings ihre ganz eigenen Probleme: Nach einem Streit mit ihrer Partnerin tut sie sich notgedrungen mit Gregory zusammen. Rani bietet unterdessen Christian ihre Hilfe an, wird jedoch von den jüngsten Ereignissen eingeholt.
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