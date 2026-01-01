The Outlaws
Folge 4: Episode 4
59 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16
Frank, Myrna und John hecken einen Plan aus, um das gefundene Geld untereinander aufzuteilen. Weil sie auf Nummer sicher gehen wollen, müssen sie die Banknoten allerdings waschen, wofür sie Gregorys Hilfe benötigen. Rani gerät in einen weiteren Konflikt mit ihren Eltern, die ihr jeden Kontakt zu Christian verbieten. Dieser findet währenddessen heraus, wer ihn bestohlen hat, muss jedoch zunächst eine schwerwiegende Entscheidung seiner Schwester verarbeiten.
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