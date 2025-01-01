The Quintessential Quintuplets
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
The Quintessential Quintuplets
Futaro ist ein überaus begabter, aber mittelloser Schüler, der sich durchs Leben kämpfen muss - bis sich ihm eine unerwartete Chance bietet: Er wird von der wohlhabenden Familie Nakano engagiert und soll identische Fünflingsschwestern mit völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten unterrichten, die allesamt keine Lust auf Lernen haben. Doch Futaro gewinnt im Laufe der Zeit ihr Vertrauen und baut zu jeder der Fünflinge eine besondere Beziehung auf.