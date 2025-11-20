The Sentinels
Folge 2: Folge 2
42 Min.Ab 16
Das Mittel, das Gabriel Ferraud in dem geheimen Forschungslabor des französischen Militärs verabreicht wurde, verleiht ihm außergewöhnliche Fähigkeiten. Nur wenige Patienten vertragen das Serum. Diejenigen, die die Injektion überleben, werden zu Sentinels - schier unbesiegbare Elitesoldaten. Nachdem die Deutschen das Labor überfallen und beinahe das gesamte Personal getötet haben, gehen die Franzosen von einem Maulwurf in den eigenen Reihen aus.
