The Sentinels
Folge 6: Folge 6
42 Min.Ab 12
Die Franzosen erfahren, dass bei dem Überfall der Deutschen auf das geheime Forschungslabor eine Geisel genommen wurde: Professor Mazauric befindet sich in der Gewalt des Feindes. Damit hat die deutsche Armee nun auch die Möglichkeit, das Serum herzustellen, das aus normalen Soldaten Sentinels werden lässt. Gabriel erhält den Auftrag, Mazauric zurückzubringen. Irène ist derweil überzeugt, ihren tot geglaubten Ehemann gesehen zu haben.
Alle Staffeln im Überblick
The Sentinels
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krieg
Produktion:FR, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studiocanal GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren