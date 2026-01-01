Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Sentinels

Folge 8

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 8 vom 01.01.2026
Folge 8

Folge 8

The Sentinels

Folge 8: Folge 8

41 Min. Folge vom 01.01.2026 Ab 16

Gabriel befindet sich in deutscher Gefangenschaft. Der Übermensch erklärt ihm, dass er ebenfalls einst Teil des französischen Projekts Atlas war und Gabriel helfen kann, seine Kraft zu verzehnfachen. Dafür muss er jedoch seine Menschlichkeit und Moral aufgeben. Marthe verabreicht der zum Tode verurteilten Verbrecherin Aria derweil das Serum. Sie überlebt den Eingriff und entwickelt enorme Fähigkeiten.

