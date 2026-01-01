The Sentinels
Folge 8: Folge 8
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 16
Gabriel befindet sich in deutscher Gefangenschaft. Der Übermensch erklärt ihm, dass er ebenfalls einst Teil des französischen Projekts Atlas war und Gabriel helfen kann, seine Kraft zu verzehnfachen. Dafür muss er jedoch seine Menschlichkeit und Moral aufgeben. Marthe verabreicht der zum Tode verurteilten Verbrecherin Aria derweil das Serum. Sie überlebt den Eingriff und entwickelt enorme Fähigkeiten.
Alle Staffeln im Überblick
The Sentinels
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action
Produktion:FR, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studiocanal GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren