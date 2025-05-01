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The Serpent Queen

Lieber Krieg als Bett

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 01.05.2025
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The Serpent Queen

Folge 2: Lieber Krieg als Bett

51 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16

Katharina erinnert sich daran, dass sich ihre Situation am französischen Hofe weiter verschlechterte, als ihr Vormund, Papst Clemens VII., verstarb und ein Teil ihrer Mitgift immer noch beglichen werden musste. Obendrein befand sie sich in einer schwierigen Ménage-à-trois: Diana vergnügte sich ohne Rücksicht mit Katharinas Ehemann, während diese mit Mühen versuchte, endlich schwanger zu werden ...

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