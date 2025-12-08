Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Serpent Queen

Grand Tour

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1
Joyn Plus
Grand Tour

Grand TourJetzt ohne Werbung streamen

The Serpent Queen

Folge 1: Grand Tour

49 Min.Ab 16

Katharina setzt alles daran, Frankreich unter ihrem Sohn Karl IX. zu einen und ihre politischen Pläne durchzusetzen, doch am Hof entbrennt ein erbitterter Machtkampf. Die Bourbonen versuchen, ein Handelsabkommen mit dem protestantischen England zu vereinbaren und an Einfluss zu gewinnen, während das Haus Guise im Verborgenen Intrigen schmiedet, um alte religiöse Konflikte neu zu entfachen. Kann das zerbrechliche Gleichgewicht des Landes bewahrt werden?

Alle Staffeln im Überblick

The Serpent Queen
SAT.1 emotions
The Serpent Queen

The Serpent Queen

Alle 2 Staffeln und Folgen