The Serpent Queen
Folge 1: Grand Tour
49 Min.Ab 16
Katharina setzt alles daran, Frankreich unter ihrem Sohn Karl IX. zu einen und ihre politischen Pläne durchzusetzen, doch am Hof entbrennt ein erbitterter Machtkampf. Die Bourbonen versuchen, ein Handelsabkommen mit dem protestantischen England zu vereinbaren und an Einfluss zu gewinnen, während das Haus Guise im Verborgenen Intrigen schmiedet, um alte religiöse Konflikte neu zu entfachen. Kann das zerbrechliche Gleichgewicht des Landes bewahrt werden?
