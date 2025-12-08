Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Serpent Queen

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 4
Folge 4: Judas

52 Min.Ab 12

Obwohl Katharina all ihre Kraft mobilisierte, um das Land vor einem drohenden Bürgerkrieg zu bewahren, muss sie mitansehen, wie ihr die Kontrolle entgleitet. Nicht nur den Tod ihres Kindes Hercule muss sie verkraften, auch ihr Einfluss auf Karl IX. beginnt zu schwinden. Dieser beschließt, sich von den Fesseln seiner Mutter zu befreien und eigene Entscheidungen im protestantisch-katholischen Konflikt zu treffen - mit verhängnisvollen Folgen.

