The Serpent Queen
Folge 5: Zeit mit der Familie
51 Min.Ab 12
Schwester Edith überlebt das Giftattentat und gilt als göttlich Auserwählte - ein schwerer Schlag für Katharina. Entlarvt und des Verrats bezichtigt, verzichtet sie auf ihren Sitz im Kronrat, setzt jedoch Anjou durch. Unterdessen ist Königin Elisabeth in den spanischen Niederlanden gelandet und bereitet einen Krieg vor. Frankreich steht am Rande der Katastrophe. Einzig ein geschickt eingefädeltes Heiratsbündnis könnte das Reich noch retten.
Alle Staffeln im Überblick