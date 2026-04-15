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Das Praktikum

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8vom 15.04.2026
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Folge 8: Das Praktikum

23 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Der Ruf Chorweilers hindert Nicole scheinbar bei der Suche nach einem Praktikumsplatz. Daher wendet sie sich wutentbrannt an Prof. Amling, der ihr kurzerhand eine Stelle in der Unternehmensberatung von Alex' Vater beschafft. Alex, der dort ebenfalls untergebracht ist, ist davon gar nicht begeistert, und so beginnt ein unermüdlicher Kampf zwischen den beiden Kontrahenten, die sich nicht davor scheuen, die Ellenbogen auszufahren ...

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