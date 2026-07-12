Those About to Die
Folge 2: Vertraue niemandem
57 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 16
Tenax und Domitian schmieden eine Allianz: Sie gründen ihre eigene Goldene Factio und verpflichten einen Champion, den Wagenlenker Scorpus - zum Verdruss der Patrizier Antonia und Marsus, die hinter den Kulissen intrigieren. Indes bietet Cala Tenax ihre Hilfe gegen die Zusicherung der Sicherheit ihrer Töchter an. Kaiser Vespasian ringt weiterhin mit der Entscheidung, welcher seiner Söhne sein Nachfolger werden soll - Titus, der Soldat, oder Domitian, der Politiker.
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