Die Würfel sind gefallenJetzt kostenlos streamen
Those About to Die
Folge 9: Die Würfel sind gefallen
55 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16
Die Menge tobt: Elia fordert im Circus Maximus Scorpus zu einem Duell auf Leben und Tod heraus, während Tenax eine öffentliche Hinrichtung für die Patrizier inszeniert. Cala findet Beweise für Domitians verräterische Pläne und hintergeht Tenax, um Jula zu retten. Berenice und Antonia versuchen fieberhaft, die Beweise rechtzeitig Titus zu präsentieren.
