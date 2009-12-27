Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tief im Regenwald

Auf der Spur der Harpyie

Doku überStaffel 1Folge 2vom 27.12.2009
Auf der Spur der Harpyie

Tief im Regenwald

Folge 2: Auf der Spur der Harpyie

44 Min.Folge vom 27.12.2009Ab 6

Der deutsche Tierfilmer Rainer Bergomaz und sein indianischer Kollege Yung Sandy überwinden Stromschnellen, Flüsse und Wasserfälle, klettern auf 50 Meter hohe Bäume, kämpfen sich durch Buschwerk und Lianen, um ein Harpyien-Nest zu finden. Die seltenen Adler leben in den Regenwäldern Südamerikas. Harpyien sind in der Mythologie grausige Luftgeister, halb Vogel, halb Frau. In der Zoologie zählen sie zu den mächtigsten Greifvögeln der Welt. Der Griff ihrer Klauen ist kräftiger als der Biss eines Schäferhundes, ihre Krallen sind länger als die des Grizzlybären. Ihren scharfen Augen entgeht keine Bewegung, und kein anderer Vogel fliegt so lautlos und wendig durch das Geäst der Bäume.

Tief im Regenwald
Tief im Regenwald

Tief im Regenwald

