Tinderreisen
Das Kultformat sprüht vor junger Liebe und skurrilen Dates, die jeder schon erlebt hat, erleben möchte oder vielleicht am liebsten verdrängt. Auf einer Tinderreise kann wirklich alles passieren! Die österreichische Reality-TV-Show, die seit 2019 alle Reality-TV-Fans begeistert, geht in die siebte Runde. Auch in dieser Staffel begeben sich wieder Singles auf die Suche nach der großen Liebe oder einem großen Abenteuer. Ab dem 13. Jänner könnt ihr jede Woche montags eine neue Folge „Tinderreisen“ kostenlos auf JOYN streamen.
In „Tinderreisen“ gehen die Singles auf aufregende Reisen durch verschiedene Städte wie Tokio, Valletta, Ljubljana, Bratislava oder Athen, um mithilfe der Dating-App Tinder aufregende Dates und romantische Abenteuer zu erleben. Ob romantische Spaziergänge durch malerische Gassen, abenteuerliche Aktivitäten wie Klettern oder skurrile Begegnungen – auf Tinderreisen kann wirklich alles passieren.
Auch die neuen Folgen der siebten Staffel garantieren wieder spannende und unterhaltsame Momente. Dieses Mal sind die Teilnehmer:innen in Städten wie Tokio, Valletta und Athen unterwegs und werden mit kulturellen Besonderheiten und Herausforderungen konfrontiert. Für alle, die auf Dating-Abenteuer und emotionale Höhen und Tiefen stehen, ist daher „Tinderreisen“ ein absolutes Streaming-Muss!
Du willst mehr vergangene Dating-Storys und skurrile Dates sehen? JOYN hat alle vergangenen Staffeln „Tinderreisen“ zum kostenlosen Streamen. Kennst du außerdem schon die neuen Staffeln von „Match in Paradise“, „Forsthaus Rampensau“ oder „Teenager werden Mütter“? Klicke dich durch unsere große Auswahl und streame deine Lieblings-Reality-Serien jederzeit kostenlos am Smartphone, Tablet, Smart-TV oder ganz einfach online.