Tödliche Ahnung

Episode 4

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4vom 09.03.2023
Episode 4

Tödliche Ahnung

Folge 4: Episode 4

52 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12

Das Bangen um den Verbleib von Lily nimmt ein trauriges Ende, als auf einem verlassenen Gelände die mutmaßlichen Überreste ihrer verbrannten Leiche gefunden werden. Doch damit nicht genug: Romain schenkt Diegos Zeichnungen endlich mehr Beachtung, um weitere Vermisstenfälle aufzuklären, und landet tatsächlich einen Volltreffer. Hat der Achtjährige wirklich eine besondere Gabe und sieht Dinge, die andere nicht sehen können?

