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Tokyo Revengers

Break Up

ProSieben FUNStaffel 1Folge 14vom 01.06.2026
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Tokyo Revengers

Folge 14: Break Up

23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16

Takemichi reist noch einmal in die Vergangenheit. Er ist überzeugt, Hina retten zu können, wenn er zum Anführer der Tokyo-Manji-Gang wird. Doch so leicht lässt sich das Vorhaben nicht umsetzen. Mikey ernennt Kisaki zum Kommandanten der dritten Division. Takemichi ist mit der Entscheidung nicht einverstanden. Er bittet Mikey darum, Kisaki wieder aus der Gang zu werfen. Dafür muss ihm Takemichi aber erst einmal einen Gefallen tun.

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