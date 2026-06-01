Tokyo Revengers
Folge 2: Resist
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Takemichi wacht nach seinem Sturz auf die Bahnschienen im Krankenhaus auf. Er erfährt, dass seine Zeitreise kein Traum war. Der mittlerweile erwachsene Bruder seiner großen Liebe Hinata besucht ihn in der Klinik und bittet ihn um Hilfe. Naoto weiß von Takemichis Zeitreise und will mit dessen Hilfe den Tod seiner Schwester Hinata verhindern. Er klärt ihn über die Machenschaften der berüchtigten Tokyo-Manji-Gang auf, die für Hinatas Tod verantwortlich ist.
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