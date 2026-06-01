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Tokyo Revengers

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ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 01.06.2026
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Tokyo Revengers

Folge 3: Resolve

23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16

Gemeinsam mit Naoto beschließt Takemichi, in die Vergangenheit zurückzureisen, um Hinata zu retten. Dafür muss er der Tokyo-Manji-Gang näherkommen. Als sich Takemichi auf einen erbitterten Straßenkampf einlässt, taucht plötzlich Manjiro Sano - der Anführer der Gang - auf. Er beedet den Kampf und rettet damit Takemichi. Das hat aber auch Konsequenzen für den Jungen: Er muss sich Mikey unterwerfen und in seinem Auftrag handeln.

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