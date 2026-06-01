Tokyo Revengers
Folge 5: Releap
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Akkun gesteht Takemichi vor seinem Tod, dass er ihn vor den Zug gestoßen hat. Takemichi begibt sich zurück in die Vergangenheit und versucht herauszufinden, ob es tatsächlich zum Bruch zwischen Mikey und Draken gekommen ist. Naoto verlangt von Takemichi, dass er den Anschlag auf Draken verhindert. Dadurch soll er zudem dafür sorgen, dass Mikey nicht zu dem brutalen Anführer wird, der Hinas Tod verschuldet.
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