Babys, Brüder und BühnengeflüsterJetzt kostenlos streamen
„UND DU?“ - mit Aladdin Jameel
Folge 1: Babys, Brüder und Bühnengeflüster
25 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Aladdin begegnet einer hochschwangeren Frau im Publikum, die mit ihren lustigen Anekdoten und charmanten Kommentaren die Show bereichert. Außerdem ist ein halb lateinamerikanischer, halb deutscher Zuschauer mit seinem Bruder anwesend, dessen lateinamerikanischer Hintergrund sofort für eine aufgelockerte Stimmung sorgt. Gemeinsam bringen sie das Publikum mit herzlichen Lachern zum Strahlen und zeigen, wie Humor selbst in besonderen Lebenssituationen für Freude sorgen kann.
