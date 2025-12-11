Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Ein Mann fühlt sich schuldig

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 190vom 11.12.2025
Ein Mann fühlt sich schuldig

Ein Mann fühlt sich schuldigJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 190: Ein Mann fühlt sich schuldig

47 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Farmer Thomas Stark ist als jähzornig bekannt. Nun haben seine Schulden überhand genommen, und ihm wird mitgeteilt, dass seine Farm gepfändet wird. Das bringt den Mann in Rage; er dreht durch. Während eines Streits mit seiner Familie nimmt Stark sein Gewehr - und schießt auf Frau und Tochter. Danach flieht er. Stark verschanzt sich bei den Wilders. Nun scheint er gänzlich seinen Verstand zu verlieren: Er hält Laura, deren Nichte und Lauras Baby für seine Familie ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen