Unsere kleine Farm
Folge 190: Ein Mann fühlt sich schuldig
47 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Farmer Thomas Stark ist als jähzornig bekannt. Nun haben seine Schulden überhand genommen, und ihm wird mitgeteilt, dass seine Farm gepfändet wird. Das bringt den Mann in Rage; er dreht durch. Während eines Streits mit seiner Familie nimmt Stark sein Gewehr - und schießt auf Frau und Tochter. Danach flieht er. Stark verschanzt sich bei den Wilders. Nun scheint er gänzlich seinen Verstand zu verlieren: Er hält Laura, deren Nichte und Lauras Baby für seine Familie ...
