Vacation Home: Makeover für Ferienhäuser
Folge 14: Strandjuwel
42 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 6
Sarah und Rob haben sich ein kleines Ferienhaus in Strandnähe gekauft. Doch das Häuschen ist so heruntergekommen, dass das Paar die Immobilie nicht an Urlauber vermieten kann. Scott eilt zu Hilfe und hat bereits eine konkrete Vorstellung, wie der Umbau aussehen wird. Er entfernt einige Wände, um die Räume zu vergrößern. Zudem baut der Handwerker eine Terrasse und streicht das Haus in einer leuchtenden Farbe.
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