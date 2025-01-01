Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 23
46 Min.

Ein schicksalhaftes Abendessen droht, das Lügenkonstrukt, um Ana und Mateo, zum Einsturz zu bringen. Während Alberto seinen Junggesellenabschied feiert, verschwindet Cristinas Brautkleid spurlos. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion müssen Ana und ihre Kolleginnen ein neues Kleid nähen. Außerdem bangt Rita um Pedros Gefühle, schmiedet Enrique Intrigen gegen Raúl, und Don Emilio und Doña Blanca nähern sich an.?

SAT.1 emotions
