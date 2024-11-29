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Velvet

New York! New York!

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 10vom 29.11.2024
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Velvet

Folge 10: New York! New York!

46 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6

In New York kämpfen Ana und Alberto um den Airsa-Vertrag, während in der "Galerías Velvet" die Intrigen brodeln. Doña Blanca ringt um ihre Autorität und Barbara sät Zweifel an Albertos Treue. Rita offenbart ihre wahren Gefühle und Carlos' überraschendes Auftauchen in New York wirft neue Fragen auf.

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