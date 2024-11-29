Velvet
Folge 17: Isabels Entscheidung
45 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6
Alberto ist zwischen Cristinas Vorwürfen und Isabels Enthüllungen gefangen und ringt um seine Fassung. Während Ana bei der Airsa-Uniformpräsentation triumphiert, kämpft Pedro um sein Besuchsrecht für Manolito. Währenddessen plant Isabel ihre Abreise - gelingt es Alberto noch, sie umzustimmen?
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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