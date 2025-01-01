Velvet
Folge 10: Eine Hand wäscht die andere
45 Min.Ab 6
Cristina und Bárbara geraten in finanzielle Schwierigkeiten. Gezwungenermaßen holen sie Enrique zurück ins Boot - doch zu welchem Preis? Unterdessen sorgt Estebáns rebellische Tochter Lucía für Aufruhr in der Schneiderei, bis Rita sie bei einem Diebstahl ertappt. Gleichzeitig droht Albertos Geheimnis um seine Affäre mit Sara, ans Licht zu kommen.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
6
