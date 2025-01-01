Verzweifelte MaßnahmenJetzt ohne Werbung streamen
Velvet
Folge 15: Verzweifelte Maßnahmen
44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Nach dem Skandal um ihre Modenschau gibt Ana ihren Traum als Designerin auf. Alberto, entschlossen ihre Karriere zu retten, bietet Anas Kollektion dem Unternehmer Enzo Cafiero an - doch der will mehr als nur die Designs. Unterdessen gerät Patricia in einen Konflikt zwischen ihrer Verlobung mit Valentín und ihrer heimlichen Leidenschaft für Jonás. Alberto wittert seine Chance und lässt Patricia beschatten.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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