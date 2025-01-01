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Verzweifelte Maßnahmen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 15vom 01.01.2025
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Folge 15: Verzweifelte Maßnahmen

44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Nach dem Skandal um ihre Modenschau gibt Ana ihren Traum als Designerin auf. Alberto, entschlossen ihre Karriere zu retten, bietet Anas Kollektion dem Unternehmer Enzo Cafiero an - doch der will mehr als nur die Designs. Unterdessen gerät Patricia in einen Konflikt zwischen ihrer Verlobung mit Valentín und ihrer heimlichen Leidenschaft für Jonás. Alberto wittert seine Chance und lässt Patricia beschatten.

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