Velvet
Folge 25: Der schönste Tag im Leben
46 Min.Ab 12
Ana ringt mit ihren Gefühlen zu Carlos und Entscheidungen über ihrer Zukunft, während Cristinas Verhalten eskaliert und sie in ein Sanatorium gebracht wird. Die Vermählung von Clara und Mateo steht bevor, doch familiäre Spannungen und unerwartete Gäste drohen, die Feier zu überschatten. Am Hochzeitstag überschlagen sich die Ereignisse und Clara und Mateo kämpfen mit Zweifeln und Familiendramen.
Velvet
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
12
