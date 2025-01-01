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Auf zu neuen Ufern

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 5vom 01.01.2025
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Folge 5: Auf zu neuen Ufern

44 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Ana und Raúl planen eine gewagte Doppelkollektion, doch ihnen fehlt der Stoff für die Entwürfe, da Lieferant Estebán weiterhin verschwunden bleibt. Währenddessen bringen Cristina und Bárbara mit einem neuen Büro und dem attraktiven Assistenten Víctor frischen Wind ins Modehaus. Pedros Mutter Conchi sorgt derweil für Unruhe im Eheleben ihres Sohnes.

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