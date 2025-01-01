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Mit Leib und Seele

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 2vom 01.01.2025
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Folge 2: Mit Leib und Seele

45 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Gemeinsam mit Mateo arbeitet Ana an einer Präsentation, die Enzo Cafiero davon überzeugen soll, bei Velvet eine Prêt-à-Porter-Linie einzuführen. Die Idee: Ein und dasselbe Modell in drei verschiedenen Größen anzubieten. Wird das Projekt an Zuspruch gewinnen? Unterdessen unterbreitet Cristina, die sich bei ihren Kollegen erst noch beweisen muss, den Vorschlag, den Filmstar Humberto Santamaria zu engagieren, der die neue Herrenkollektion repräsentieren soll.

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