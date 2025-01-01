Velvet
Folge 2: Mit Leib und Seele
45 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Gemeinsam mit Mateo arbeitet Ana an einer Präsentation, die Enzo Cafiero davon überzeugen soll, bei Velvet eine Prêt-à-Porter-Linie einzuführen. Die Idee: Ein und dasselbe Modell in drei verschiedenen Größen anzubieten. Wird das Projekt an Zuspruch gewinnen? Unterdessen unterbreitet Cristina, die sich bei ihren Kollegen erst noch beweisen muss, den Vorschlag, den Filmstar Humberto Santamaria zu engagieren, der die neue Herrenkollektion repräsentieren soll.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren