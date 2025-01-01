Mehr als ein hübsches GesichtJetzt ohne Werbung streamen
Velvet
Folge 3: Mehr als ein hübsches Gesicht
45 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Rita erhält beim Gynäkologen eine schockierende Nachricht: Ihre Beschwerden könnten auf einen Tumor zurückzuführen sein. Um Klarheit zu schaffen, muss sie sich einigen Untersuchungen unterziehen. Doña Blanca und Don Emilio haben unterdessen alle Hände voll zu tun: Sie sind nicht nur auf der Suche nach einem neuen Schneider für Raúl de la Rivas Herrenkollektion, sondern müssen obendrein auch einen geeigneten Kandidaten für den Assistenzposten von Marco Cafiero finden.
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH
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