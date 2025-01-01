Velvet
Folge 9: Verzweiflungstat
46 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Pedro hat sich auf einen Pakt mit dem Teufel eingelassen: Als er in Enriques Büro erscheint, um das ihm zugesicherte Darlehen für die Krebsbehandlung von Rita abzuholen, wird eine Gegenleistung von ihm verlangt. Die Summe wird ihm nur ausgehändigt, wenn er die künftige Schneiderwerkstatt von Ana verwüstet. In seiner puren Verzweiflung stimmt er der hinterlistigen Vereinbarung zu. Doch das bleibt nicht ohne Folgen ...
Alle Staffeln im Überblick
Velvet
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Produktion:ES, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film GmbH
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