Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Lebenslügen
89 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12
Ein junger Polizist findet die Leiche einer Frau am Straßenrand. Vera Stanhope kommt zufällig am Tatort vorbei. Sie entdeckt Fußspuren, die sie verfolgt. Diese führen sie zu einem Fluss, in dem ein bewusstloses Kind liegt. Vera kann den Jungen wiederbeleben und rettet ihn damit vor dem sicheren Tod. Kann er den Ermittlern helfen, den Täter zu aufzuspüren?
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
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