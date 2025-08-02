Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vera - Ein ganz spezieller Fall

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 2vom 02.08.2025
Folge 2: Plötzlich Eltern

90 Min.Folge vom 02.08.2025Ab 12

Als die Leiche des 19-jährigen Dennis Bayliss nahe einer Lachsfarm an der Küste gefunden wird, erkennt DCI Vera Stanhope schnell, dass er bereits vor dem Sturz ins Wasser getötet wurde. Kurz zuvor hatte Dennis erstmals Kontakt zu seinem leiblichen Vater Thomas Walken aufgenommen - dem wohlhabenden Besitzer der Farm. Was als Annäherung begann, sorgte für Spannungen in beiden Familien. Vera muss herausfinden, ob ihm seine Suche nach Zugehörigkeit zum Verhängnis wurde.

