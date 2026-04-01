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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Blinde Wut

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 2vom 18.04.2026
Blinde Wut

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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 2: Blinde Wut

90 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Vera und ihr Team werden in die kargen Waldgebiete des Northumberland-Nationalparks gerufen, wo eine Leiche entdeckt wurde. Das Opfer ist die auf Suchthilfe spezialisierte Sozialarbeiterin Angela K. Wer hatte ein Motiv, die introvertierte Frau zu töten?

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