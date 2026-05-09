Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 5: Verbrannt
90 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
In einem verlassenen Steinbruch wird ein ausgebranntes Auto entdeckt, in dem die verkohlten Überreste der örtlichen Hausärztin Dr. Lucy Yo gefunden werden. Ihr Mann behauptet, sie sei noch zu einem Patienten ausgerückt, doch stimmt das wirklich? Im Zuge der Ermittlungen stoßen Vera und ihr Team auf ein verworrenes Geflecht aus Lügen, Verrat und tödlichen Geheimnissen, die Lucy Yo womöglich zum Verhängnis wurden ...
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: ITV Global Entertainment
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