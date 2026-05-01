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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Wie der Wind weht

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 6vom 16.05.2026
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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 6: Wie der Wind weht

90 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Die Leiche einer scheinbar allseits beliebten Frau wird an das Ufer des River Tyne gespült. Wer könnte der geschätzten Managerin eines Unternehmens für grüne Energie den Tod gewünscht haben? Bei ihren Ermittlungen stoßen Vera und ihr Team rasch auf private sowie berufliche Konflikte, die sie zwingen, härter als je zuvor zu arbeiten, um dem Täter auf die Spur zu kommen.

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