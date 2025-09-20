Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Sprengfallen
89 Min. Folge vom 20.09.2025 Ab 12
Noch am Abend zuvor feierte Sergeant James Deverson gemeinsam mit seinen Kameraden ausgelassen seinen Abschied vom Militärdienst - nur einen Tag später steht Vera Stanhope vor seiner Leiche. Was könnte in diesem kurzen Zeitfenster passiert sein? Handelt es sich wirklich um Selbstmord, wie der Leutnant mutmaßt? Die Spurensicherung und die Forensik bringen jedenfalls etwas anderes zutage ...
