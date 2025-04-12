Der Tote im Jauche-BeckenJetzt ohne Werbung streamen
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 3: Der Tote im Jauche-Becken
90 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12
In der Nähe einer Farm wird inmitten eines Jauche-Beckens die Leiche eines Mannes entdeckt. Nach der Bergung stellt sich heraus, dass es sich um Jack Reeves handelt; ein Vagabund, der zuletzt in einem Wohnmobil im Wald lebte und zu sich selbst finden musste. So zog er erst kürzlich von daheim aus und offenbarte seiner Familie, dass er homosexuell sei. Doch dann ist er auf ein pikantes Detail gestoßen, das sein Leben verändern sollte. Ob ihm das letztlich zum Verhängnis wurde?
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren