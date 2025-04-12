Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3vom 12.04.2025
90 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12

In der Nähe einer Farm wird inmitten eines Jauche-Beckens die Leiche eines Mannes entdeckt. Nach der Bergung stellt sich heraus, dass es sich um Jack Reeves handelt; ein Vagabund, der zuletzt in einem Wohnmobil im Wald lebte und zu sich selbst finden musste. So zog er erst kürzlich von daheim aus und offenbarte seiner Familie, dass er homosexuell sei. Doch dann ist er auf ein pikantes Detail gestoßen, das sein Leben verändern sollte. Ob ihm das letztlich zum Verhängnis wurde?

