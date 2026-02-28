Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Dicht am Wasser
90 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
In der Nähe eines Sägewerks wird im Wasser der nackte tote Leichnam des Jugendlichen Ethan entdeckt. Der Sohn des Sägewerkbesitzers, Adam, hat Ethan schon zu Lebzeiten tyrannisiert. Doch Vera stößt bei den Ermittlungen auf den Laptop des Toten. Das lenkt den Tatverdacht und das Mordmotiv in eine ungeahnte Richtung ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Entertainment
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