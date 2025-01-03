Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

sixxStaffel 1Folge 4vom 03.01.2025
Folge 4: Verpfuscht: Internationale Desaster

40 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 16

Viele Menschen reisen ins Ausland, um Schönheitsoperation dort günstiger durchführen zu lassen. Allerdings enden die OPs oft in einem Desaster und die Patienten kehren mit gefährlichen Komplikationen in die USA zurück. Die plastischen Chirurgen Dr. Nassif und Dr. Dubrow versuchen, die verpfuschten Eingriffe zu korrigieren.

