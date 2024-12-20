Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Verpfuscht: Die unvergesslichsten Prominenten-Patienten

sixxStaffel 1Folge 5vom 20.12.2024
Joyn Plus
Verpfuscht: Die unvergesslichsten Prominenten-Patienten

Verpfuscht: Die unvergesslichsten Prominenten-PatientenJetzt ohne Werbung streamen

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Folge 5: Verpfuscht: Die unvergesslichsten Prominenten-Patienten

40 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12

Die plastischen Chirurgen Dr. Dubrow und Dr. Nassif haben vielen Menschen - darunter auch Hollywood-Stars - geholfen, die in der Vergangenheit eine verpfuschte Schönheitsoperation hatten. Einige dieser Fälle sind den Spezialisten besonders im Gedächtnis geblieben. In dieser Folge werden die 15 unvergesslichsten Prominenten gezeigt, die sich an die beiden Ärzte gewandt haben.

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
sixx
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle

Alle 1 Staffeln und Folgen