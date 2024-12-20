Verpfuscht: Die härtesten FälleJetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Die verrücktesten Fälle
Folge 7: Verpfuscht: Die härtesten Fälle
40 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Die Chirurgen Dr. Dubrow und Dr. Nassif behandeln viele Menschen, die unter ihrer verpfuschten Schönheitsoperation leiden. Einige der Fälle sind so kompliziert, dass die Spezialisten erst während der OP entscheiden, wie sie ihren Patienten helfen können. Diese Folge zeigt zwölf der härtesten Fälle, mit denen es die beiden Ärzte je zu tun hatten.
Alle Staffeln im Überblick