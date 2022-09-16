Möchten Sie Salami auf dieser Brust?Jetzt ohne Werbung streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 20: Möchten Sie Salami auf dieser Brust?
41 Min.Folge vom 16.09.2022Ab 12
Eine Patientin mit riesigen Brüsten kommt mit dem Wunsch zu den Chirurgen, sich ihre Warzenhöfe verkleinern zu lassen. Derweil befasst sich Dr. Nassif mit der Nase einer Frau, die sich nach einem verpfuschten Eingriff schwarz verfärbt hat. Dabei muss er sein ganzes Können aufbringen, um die Operation zufriedenstellend durchzuführen. Dr. Dubrow unterstützt in der Zwischenzeit eine Frau, die nach mehreren fehlgegangenen OPs nicht mehr von der Schönheitschirurgie überzeugt ist ...
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