Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Hexenaugen & Hochzeitswunsch

sixxStaffel 6Folge 22vom 24.12.2025
Hexenaugen & Hochzeitswunsch

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 22: Hexenaugen & Hochzeitswunsch

42 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Dr. Nassif und Dr. Dubrow stehen vor einem schwierigen Fall, als eine mit Narben übersäte Frau die Praxis betritt. Ihr Körper wurde durch einen verpfuschten Eingriff stark in Mitleidenschaft gezogen, und die Patientin hofft nun auf die Expertise der beiden Chirurgen. Diese wollen außerdem einem Mann helfen, dem seine Nase nach einem Schlag große Probleme macht, und eine dritte Patientin wünscht sich nach unzähligen Schönheits-OPs Katzenaugen.

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

