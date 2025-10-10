Zwei Hochzeiten und ein ScheidungsanwaltJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 1: Zwei Hochzeiten und ein Scheidungsanwalt
42 Min. Folge vom 10.10.2025
Holly möchte sich für ihre Hochzeit die Nase verschönern lassen. Doch sie erreicht mit dem Eingriff das genaue Gegenteil: Die Nase ist verpfuscht und sie wendet sich hilfesuchend an Dr. Dubrow und Dr. Nassif. Auch Samantha sucht die beiden Ärzte auf. Nach ihrer Schwangerschaft hat sie ein zweites Paar Brüste unter ihren Achseln bekommen. Sie war bereits bei sieben verschiedenen Spezialisten, allerdings wurde sie bislang überall abgewiesen.
