Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 10: Implantat-Nation
42 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Jazmyns Muttermal am Hals bereitet ihr große Probleme - es wächst, entzündet sich regelmäßig und blutet. Sie hofft, dass Dr. Dubrow und Dr. Nassif das "Biest" herausschneiden können. Aia hat sich vor 17 Jahren Wadenimplantate einsetzen lassen. Doch nun sehen ihre Beine lila und deformiert aus. Täglich muss die Frau ihre Waden mit einem Tape abkleben, damit die Implantate nicht so stark hervortreten. Nun möchte sie diese entfernen lassen und wendet sich an die beiden Spezialisten.
