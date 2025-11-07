Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 11: Hübsche Zehen
36 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Patias Oberlippe musste aufgrund einer Krebserkrankung herausgeschnitten werden. Zudem kann sie seit dem Eingriff ihren Mund zu keinem Lachen mehr verziehen. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow der Frau wieder ihr altes Lächeln schenken? Auch die 19-Jährige Destiny wendet sich an die beiden Spezialisten. Sie hat eine Wulst am Fuß, die ihr das Leben schwer macht. Können die Ärzte die Deformation korrigieren, und was haben Blutegel mit dem Fall zu tun?
Alle Staffeln im Überblick