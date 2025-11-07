Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Hübsche Zehen

sixxStaffel 7Folge 11vom 07.11.2025
Hübsche Zehen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 11: Hübsche Zehen

36 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Patias Oberlippe musste aufgrund einer Krebserkrankung herausgeschnitten werden. Zudem kann sie seit dem Eingriff ihren Mund zu keinem Lachen mehr verziehen. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow der Frau wieder ihr altes Lächeln schenken? Auch die 19-Jährige Destiny wendet sich an die beiden Spezialisten. Sie hat eine Wulst am Fuß, die ihr das Leben schwer macht. Können die Ärzte die Deformation korrigieren, und was haben Blutegel mit dem Fall zu tun?

