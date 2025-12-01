Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 12: Und noch eine OP
36 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Cadine bereut ihre drei Nasenoperationen, da diese eine große Narbe in ihrem Gesicht hinterließen. Dr. Nassif erklärt der Patientin, dass ein erneuter Eingriff keine Verschönerung verspricht. Wird Cadine die OP dennoch durchziehen? Vor einigen Jahren hat sich Kaitlyn das Knie gebrochen. Die Verletzung wurde medizinisch falsch behandelt, weshalb die junge Frau unter Schmerzen und einem entstellten Körperteil leidet. Dr. Dubrow ist bereit zu helfen.
